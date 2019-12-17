Страны ОПЕК сохранят доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удержать стоимость в диапазоне $60–80 за баррель в период до 2035 года.
Согласно долгосрочному прогнозу вице-президента российской нефтяной компании Леонида Федуна по главным тенденциям развития рынка жидких углеродов, такие цены на нефть покрывают бюджетные потребности большинства государств — участников соглашения ОПЕК+.
При этом он
Ранее NEWS.ru писал, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах Америки будет замедляться из-за технологических ограничений при разработке сланцевых формаций.
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