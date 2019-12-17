https://static.news.ru/photo/1ab55586-20a7-11ea-8fdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны ОПЕК сохранят доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удержать стоимость в диапазоне $60–80 за баррель в период до 2035 года.

Согласно долгосрочному прогнозу вице-президента российской нефтяной компании Леонида Федуна по главным тенденциям развития рынка жидких углеродов, такие цены на нефть покрывают бюджетные потребности большинства государств — участников соглашения ОПЕК+.

При этом он отметил , что в случае принятия радикальных решений в области борьбы с изменениями климата организация может не удержать цену выше $60 за баррель в течение длительного времени.

Ранее NEWS.ru писал, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах Америки будет замедляться из-за технологических ограничений при разработке сланцевых формаций.