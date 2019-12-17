https://static.news.ru/photo/d04a1e98-20a4-11ea-9e2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: LUKOIL/facebook.com

Рост добычи нефти в Соединённых Штатах Америки будет замедляться из-за технологических ограничений при разработке сланцевых формаций, следует из прогноза ЛУКОЙЛа «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года», представленного вице-президентом предприятия Леонидом Федуном.

Мы ожидаем, что рост добычи сланцевой нефти в США практически прекратится к 2025 году, а сама добыча сланцевой нефти стабилизируется на отметке 10 млн баррелей в сутки, — говорится на официальном сайте компании.

Сейчас промышленную добычу углеводородов из низкопроницаемых коллекторов, кроме Вашингтона, ведут в основном Канада и Аргентина. Именно эти государства до 2025 года обеспечат главный прирост добычи сланцевой нефти за пределами США. Увеличение объёмов извлечения ожидается после 2030 года. Наибольшим потенциалом в этой области обладают РФ и Китай, передаёт ЛУКОЙЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончился. По их мнению, в 2020 году общая добыча нефти в Соединённых Штатах остановит свой неудержимый рост.