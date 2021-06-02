Совфед одобрил запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий лицам, которые причастны к деятельности экстремистских организаций, участвовать в выборах всех уровней. Об этом сообщает НСН.
Согласно документу, руководители террористических и экстремистских организаций не смогут избираться куда-либо в течение пяти лет после того, как вступит в силу решения суда о запрете или ликвидации таких сообществ. Для членов этих организаций и граждан, связанных с их деятельностью, срок запрета составит три года.
Под причастностью к террористическим и экстремистским организациям в законопроекте
Законопроект был внесён в Госдуму в начале мая. Изначально он предусматривал введение ограничения только на выборах в ГД, но затем был расширен на все голосования. Автором документа стала группа депутатов, в числе которых председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. В третьем чтении нижняя палата российского парламента приняла документ 26 мая.