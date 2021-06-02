Совфед одобрил запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

https://static.news.ru/photo/76354462-c39d-11eb-884c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий лицам, которые причастны к деятельности экстремистских организаций, участвовать в выборах всех уровней. Об этом сообщает НСН.

Согласно документу, руководители террористических и экстремистских организаций не смогут избираться куда-либо в течение пяти лет после того, как вступит в силу решения суда о запрете или ликвидации таких сообществ. Для членов этих организаций и граждан, связанных с их деятельностью, срок запрета составит три года.

Под причастностью к террористическим и экстремистским организациям в законопроекте понимается заявления в поддержку их деятельности или отдельных мероприятий, финансовая или иная помощь. Данные факты будут устанавливаться судом.

Законопроект был внесён в Госдуму в начале мая. Изначально он предусматривал введение ограничения только на выборах в ГД, но затем был расширен на все голосования. Автором документа стала группа депутатов, в числе которых председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. В третьем чтении нижняя палата российского парламента приняла документ 26 мая.