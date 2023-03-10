Сотрудников «Яндекса» лишат постоянной удаленки

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Офис компании «Яндекс»

«Яндекс» намерен перевести всех сотрудников на гибридный график работы — они должны будут приходить в офисы два-три раза в неделю, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее сотрудники «Яндекса» могли работать удаленно на постоянной основе.

Новый режим работы будет основным, определиться со сроками перехода на него подразделения «Яндекса» должны в ближайшее время. При этом сотрудникам предоставлена возможность самостоятельно выбрать любой офис для работы как на территории России, так и за ее пределами. В компании добавили, что работа в удаленном режиме на постоянной основе будет возможна только в «некоторых случаях», по согласованию с руководством.

В настоящее время «Яндекс» имеет офисы более чем в 20 городах мира, в том числе хабы в Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Израиле, Китае, Нидерландах, Сербии, США, Турции, Чехии и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что социальная сеть VK разрешила своим сотрудникам удаленный режим работы только на территории России. Руководство компании пояснило, что быть в РФ необходимо для того, чтобы «находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности».