Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки Экономист Полетаев: Россия должна стать более адаптированной для беженцев из Африки

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Законодательство в России следует адаптировать для принятия беженцев из африканских государств, заявил ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев на встрече «Валдайского клуба», передает KP.RU. Он уверен, что поток беженцев из африканских регионов в РФ неизбежен в связи с климатическим кризисом и новыми войнами на континенте.

У нас сейчас очень мало россиян африканского происхождения. Африканская диаспора в России составляет лишь порядка 40 тысяч человек. <...> Мы можем прогнозировать, что количество [африканских мигрантов] будет увеличиваться — из-за ухудшения климата и новых войн на континенте. Однако Россия пока не готова принимать беженцев из Африки, — заявил Полетаев.

В конце июня несколько десятков мигрантов в центре содержания в деревне Хармондсворт недалеко от лондонского аэропорта Хитроу устроили протест из-за плохих условий содержания. Охрана центра приняла попытки подавить манифестации. Задержанные жаловались, что у них нет полного доступа к медицинским услугам, а также к воде и еде.