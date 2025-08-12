Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 03:33

Сотни цветов на одном кусте: многолетник с пышным цветением в конце лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гелениум осенний — король августовских клумб, чьи огненные соцветия превращают сад в праздник красок! Этот многолетник взрывается пышным цветением в конце лета.

Сотни цветов в оттенках желтого, оранжевого и багряного распустятся на одном кусте и будут радовать глаз вплоть до сентября. Его сорта-новинки, такие как «марьяче» или «отэм лоллипоп», зацветают уже в июле, продлевая феерию, а классические высокорослые формы (Red Jewel, Helena Red) создают эффектные клумбы в августе.

Для пышного цветения гелениуму нужно солнце, умеренно влажная почва и весенняя подкормка компостом — тогда его кусты высотой до 180 см будут год за годом украшать сад без пересадки.

Ранее был назван многолетник, который отпугивает комаров и клещей.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили резко увеличить декретные
Ученый раскрыл секрет Бермудского треугольника
Юрист объяснил, может ли работодатель требовать задерживаться
Российский сержант в одиночку ликвидировал троих бойцов ВСУ
Россиянам объяснили, как установить самозапрет на кредиты
Юрист ответил, какой штраф грозит за хранение мусора на даче
Назван способ бесплатно получить стройматериалы для ремонта
Власти США закроют небо над Аляской ради Путина
В Москве задержали мужчину, застрелившего силовика почти 20 лет назад
SHOT сообщил о серии взрывов в Ставрополе
Генштаб ВСУ рассказал о самых горячих точках на Украине
Общественник раскрыл, какой штраф грозит за неприятный запах из квартиры
Более 30 военнослужащих ВВС получили звания Героя России на СВО
Огонь охватил промышленное предприятие в Ярославле
В Турции заподозрили Зеленского в переводе огромных сумм на счета в ОАЭ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 12 августа, возвращение аллергено
Друг Роналду, хет-трик «Спартаку», ставки: как живет звезда РПЛ Батраков
Вспыхнувший генератор остановил теннисные матчи между ATP и WTA
Дмитриев раскрыл, какая судьба ждет сторонников Байдена по Украине
В Ираке признали острую нехватку воды в стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.