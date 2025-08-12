Сотни цветов на одном кусте: многолетник с пышным цветением в конце лета

Гелениум осенний — король августовских клумб, чьи огненные соцветия превращают сад в праздник красок! Этот многолетник взрывается пышным цветением в конце лета.

Сотни цветов в оттенках желтого, оранжевого и багряного распустятся на одном кусте и будут радовать глаз вплоть до сентября. Его сорта-новинки, такие как «марьяче» или «отэм лоллипоп», зацветают уже в июле, продлевая феерию, а классические высокорослые формы (Red Jewel, Helena Red) создают эффектные клумбы в августе.

Для пышного цветения гелениуму нужно солнце, умеренно влажная почва и весенняя подкормка компостом — тогда его кусты высотой до 180 см будут год за годом украшать сад без пересадки.

