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25 июля 2025 в 03:31

Многолетник, который отпугивает клещей и комаров: посадил — и наслаждайся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник отпугивает клещей и комаров, при этом не требуя ухода за собой — просто посадил — и наслаждайся.

Котовник кошачий (Nepeta cataria) лучше всего подходит для защиты участка от комаров и клещей благодаря высокому содержанию непеталактона, который отпугивает насекомых в 10 раз эффективнее, чем химические репелленты.

Его фиолетовые соцветия не только украшают сад, но и создают естественный барьер против вредителей, при этом растение неприхотливо: растет на солнце и в полутени, устойчиво к засухе и не требует сложного ухода. Для усиления эффекта разложите пучки растения в зонах отдыха — комары будут облетать ваш участок стороной.

Ранее был назван неубиваемый многолетник: цветет в адскую жару и ледяной дождь.

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