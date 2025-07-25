Многолетник, который отпугивает клещей и комаров: посадил — и наслаждайся

Многолетник, который отпугивает клещей и комаров: посадил — и наслаждайся

Этот многолетник отпугивает клещей и комаров, при этом не требуя ухода за собой — просто посадил — и наслаждайся.

Котовник кошачий (Nepeta cataria) лучше всего подходит для защиты участка от комаров и клещей благодаря высокому содержанию непеталактона, который отпугивает насекомых в 10 раз эффективнее, чем химические репелленты.

Его фиолетовые соцветия не только украшают сад, но и создают естественный барьер против вредителей, при этом растение неприхотливо: растет на солнце и в полутени, устойчиво к засухе и не требует сложного ухода. Для усиления эффекта разложите пучки растения в зонах отдыха — комары будут облетать ваш участок стороной.

Ранее был назван неубиваемый многолетник: цветет в адскую жару и ледяной дождь.