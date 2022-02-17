Сослуживцу экс-офицера ФСБ Черкалина вернули один из конфискованных домов

Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры, которая пыталась добиться конфискации 62 земельных участков и семи домов у родственников бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве. При этом ответчику возвратили один из домов, пишет «Коммерсант».

Мосгорсуд оценил законность постановления Хорошёвского райсуда, который признал неподтверждёнными покупками 28 из 90 земельных участков и один из восьми домов в Подмосковье. Хотя прокуратура утверждала, что все объекты недвижимости семьи Васильевых были приобретены благодаря коррупционным связям экс-чекиста Андрея Васильева и подлежат конфискации, районный судья счёл, что конфискации подлежало лишь недвижимое имущество, приобретённое с момента принятия 1 января 2013 года «антикоррупционного» закона № 230, до 19 марта 2014 года, когда Андрей Васильев был уволен из ФСБ. Мосгорсуд признал эти выводы обоснованными.

В свою очередь адвокату ответчика Александру Гофштейну удалось убедить Мосгорсуд в том, что один из жилых домов семьи Васильевых был конфискован случайно, и вернуть его. Защитник предоставил суду документы, подтверждающие, что особняк был построен семьёй после увольнения майора Васильева.

Ранее Московский гарнизонный военный суд в связи с истечением срока давности прекратил уголовное преследование бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, отменил меру пресечения в виде домашнего ареста и освободил Васильева в зале суда. Сообщалось, что с него будет взыскано более 1 млн рублей на оплату судебных издержек. Согласно решению суда, с имущества Васильева и членов его семьи будет частично снят арест и возвращена большая часть предметов собственности. Среди них элитные наручные часы Rolex, памятные монеты, а также автомобиль Lexus.

Ранее сообщалось, что у предполагаемых подельников Черкалина — экс-сотрудников ФСБ Васильева и Дмитрия Фролова, а также экс-акционера Кредитимпэкс Банка Георгия Шкурко — арестовали виллу в Италии, 87 земельных участков в Подмосковье, четыре квартиры в столице, шесть жилых домов и нежилое помещение.

Согласно материалам дела, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов под угрозой уголовного преследования заставили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать вымогателям долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее 490 млн рублей. Черкалин, как полагали следователи, руководил этой преступной группой. Дело было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору».