Соседов назвал поэтов и композиторов, сравнимых по таланту с Добронравовым Соседов поставил в один ряд с Добронравовым поэтов Ошанина и Танича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Добронравов вместе с другими творческими личностями составлял целую плеяду талантливых композиторов и поэтов, заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, в эту плеяду также входили Исаак Дунаевский, Лев Ошанин, Михаил Танич и многие другие.

Эта плеяда, это были школы композиторские, поэтические: Соловьев-Седой, Блантер, Дунаевский, Колмановский, Богословский, Таривердиев, Пахмутова, Зацепин, Антонов, Тухманов, Мартынов и многие другие. Поэты: Ошанин, Долматовский, Матусовский, Танич, Шаферан, Резник, Добронравов. Их было много — великих поэтов и композиторов, — объяснил Соседов.

Эпоха великих творцов ушла, добавил критик. Теперь же кумирами являются совсем другие люди.

Вместо человеческих имен воровские кликухи. Все диктует время и все время расставляет по своим местам, — заключил критик.

О смерти Добронравова стало известно 17 сентября. Поэт-песенник ушел из жизни в 94 года из-за длительной и тяжелой болезни. За несколько дней до смерти поэт отказался от госпитализации и предпочел съездить в больницу на амбулаторное обследование, после чего отправился домой.