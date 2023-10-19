Сосед семьи Стаса Намина рассказал о задержанном Романе Микояне Сосед семьи Намина не смог подтвердить слухи о зависимости пасынка музыканта

Фото: Соцсети

Роман Микоян

Пожилой сосед семейства Стаса Намина не смог в комментарии РЕН ТВ подтвердить, что задержанный сегодня по подозрению в двойном убийстве пасынок музыканта на протяжении десяти лет употреблял наркотики и алкоголь. Мужчина рассказал, что два года назад был в гостях у тёщи Намина и не видел там подозреваемого.

Я даже одной секунды не видел, чтобы он пил или не пил. Человек как человек всегда был. Я с ним не разговаривал, как с вами, понимаете, — обратился мужчина к журналистам.

Предположительно, 18 октября пасынок музыканта Стаса Намина Роман Микоян сначала зарезал свою бабушку, а потом нанес множество ножевых ранений брату. Оба преступления произошли в период с 15 до 23 часов. По некоторым данным, мужчина имел наркозависимость.

Микоян работает директором по развитию компании Skyeer, занимающейся разработкой платформы аналитики на основе данных съемки с беспилотников. В разговоре с правоохранителями он объяснил, что находился под постоянным давлением со стороны семьи. Накануне он не выдержал критики со стороны родственников, которые требовали, чтобы он прекратил принимать наркотики.