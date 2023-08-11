Сомнолог назвала шесть факторов, мешающих спать летом Cомнолог Царева: низкое качество сна летом связано с духотой и температурой

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Летом человек может хуже засыпать и реже высыпаться, чем в другие времена года, это связано в том числе с духотой и температурой воздуха в спальне, пояснила в интервью радио Sputnik врач — невролог-сомнолог Елена Царева. По ее словам, в целом на качество сна в летний период могут влиять шесть факторов.

Трудности с засыпанием, связанные с духотой и высокой температурой воздуха она предложила решать с помощью проветривания помещения. Кроме того, врач посоветовала обратить внимание на одеяло и постельное белье, все это также может стать фактором, мешающим нормальному сну.

Третья причина — повышенная температура в кровати, если человек использует зимнее, тяжелое одеяло. Четвертая возможная причина проблем со сном — это плохой материал постельного белья, который способствует сильному потоотделению, — сказала Царева.

Она подчеркнула, что летом следует использовать простыни, пододеяльники и наволочки из натуральных тканей.

Также к ухудшению сна может привести нарушение водно-электролитного баланса в организме. Врач посоветовала в это время года пить больше воды и ограничить употребление напитков, содержащих кофеин.

В качестве заключительного фактора, негативно влияющего на сон, Елена Царева назвала длинный световой день. Она подчеркнула, что воздействие света на сетчатку глаза приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше мелатонина, что влияет на засыпание и продолжительность сна. Если проблема заключается в этом факторе, решить ее, по словам врача, можно просто: перед отправкой в кровать нужно просто надеть маску для сна.

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