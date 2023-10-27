Сомнолог назвал способ победить сезонную депрессию без лекарств Сомнолог Бузунов: справиться с сезонной депрессией поможет терапия светом

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Сокращение светового дня осенью и зимой приводит к возникновению сезонной депрессии, и бороться с ней можно с помощью светотерапии, рассказал в беседе с aif.ru врач-сомнолог доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Он добавил, что увеличение световой нагрузки на глаза и через них на мозг приводит к увеличению выработки гормона счастья — серотонина.

По словам врача, одним из способов светотерапии является использование очень ярких ламп, которые дают освещенность в 5–10 тысяч люксов.

Нужно, чтобы в первой половине дня такой источник света воздействовал минимум в течение часа. Например, при работе за компьютером можно поставить такую лампу сбоку, чуть в стороне (но не за спиной), чтобы свет падал не больше чем под 45 градусов к оси зрения. Таким образом вы будете работать и боковым зрением видеть свет, — рассказал сомнолог.

Еще одним вариантом он назвал специальные очки со встроенными в оправу лампочками, которые светят в глаза голубоватым или зеленоватым светом. Угол падения света также составляет 45 градусов. Такой гаджет можно носить с утра, он будет способствовать улучшению самочувствия, подчеркнул специалист.

Во время работы в офисе желательно включать яркие лампы холодного белого света, продолжил эксперт. К вечеру же, напротив, желательно, чтобы свет становился помягче, желтоватого спектра.

Кстати, сейчас даже в метро в новых вагонах с утра более яркий свет, а вечером более теплый. То есть тоже цветовая температура меняется, — добавил Бузунов.

Ранее психолог Анна Коваль-Шипова рассказала, что повысить работоспособность и поднять настроение в осенний период поможет яркая одежда и добавление красочных деталей в дизайн интерьера. Кроме того, можно попытаться «обмануть организм», установив дополнительные источники света в квартире или в офисе.