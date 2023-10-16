Названы простые способы повысить работоспособность в осенний период Психолог Коваль-Шипова посоветовала ярко одеваться в осенний период

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Чтобы повысить работоспособность в осенний период, следует начать ярко одеваться и добавить красочные детали в дизайн интерьера, посоветовала психолог Анна Коваль-Шипова. В беседе с РИАМО специалист уточнила, что это поможет поднять настроение. Кроме того, можно попытаться «обмануть организм», установив дополнительные источники света в квартире или в офисе.

Осенью значительно укорачивается световой день, чаще хочется спать, а стремление к активной деятельности заметно снижается. Поэтому можно обмануть организм дополнительными источниками света, которые положительно повлияют на повышение работоспособности, — пояснила психолог.

Ощутить прилив энергии помогут увлечения и хобби. Важно не забывать уделять время не только рабочим процессам, но и себе. Коваль-Шипова подчеркнула, что многие люди ассоциируют осенний период с трудностями и переживаниями. Следует переосмыслить это. По ее словам, осень хорошо подходит для того, чтобы накопить силы для новых начинаний.

Иногда мы обнаруживаем, что цели, к которым мы стремимся, не соответствуют нашим истинным ценностям и желаниям. Это открытие может послужить толчком для пересмотра и переопределения наших планов, что однозначно повысит работоспособность, — отметила психолог.

Положительно отразятся на работоспособности и отношения. Психолог советует подогревать эмоциональную связь с партнером, чаще устраивать свидания и сюрпризы друг для друга.

Диетолог Наталья Павлюк ранее посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, чтобы справиться со стрессом. Специалист рекомендует добавить в рацион овощи, фрукты, ягоды и орехи.