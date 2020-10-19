Соловьёв заявил, что Украина должна обратить внимание на США и Канаду

Властям Украины следует избавиться от привычки обращать внимание на Крым и взглянуть на свои крупные диаспоры в Чикаго и Канаде, заявил телеведущий Владимир Соловьёв.
По его словам, в США и Канаде живут крупные украинские диаспоры, которые следовало бы вернуть на территорию Украины. Такое заявление журналист озвучил в ответ на слова бывшего посла Украины в Минске Романа Бессмертного о «возвращении» Крыма. Телеведущий подчеркнул, что россиянам не стоит обращать внимание на подобные слова.
Как
Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому вопросу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.
Ранее NEWS.ru писал, что Соловьёв в эфире «Соловьёв Live» пожаловался на «угрозы диаспор» в свой адрес. Он призвал провести чистку в правоохранительных органах России, которые не спешат реагировать на это.
Он добавил, что это повод для серьёзной чистки от лоббистов иностранных государств и не только правоохранительных органов, но и чиновников.