Соловьёв заявил, что Украина должна обратить внимание на США и Канаду

https://static.news.ru/photo/b7c7ffde-1220-11eb-9308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента России

Властям Украины следует избавиться от привычки обращать внимание на Крым и взглянуть на свои крупные диаспоры в Чикаго и Канаде, заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

По его словам, в США и Канаде живут крупные украинские диаспоры, которые следовало бы вернуть на территорию Украины. Такое заявление журналист озвучил в ответ на слова бывшего посла Украины в Минске Романа Бессмертного о «возвращении» Крыма. Телеведущий подчеркнул, что россиянам не стоит обращать внимание на подобные слова.

Как уточняет «Экономика Сегодня», экс-дипломат посчитал, что Украина «вернёт» Крым через Белоруссию, ведь в республике проживает порядка полумиллиона украинцев.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому вопросу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что Соловьёв в эфире «Соловьёв Live» пожаловался на «угрозы диаспор» в свой адрес. Он призвал провести чистку в правоохранительных органах России, которые не спешат реагировать на это.

Он добавил, что это повод для серьёзной чистки от лоббистов иностранных государств и не только правоохранительных органов, но и чиновников.