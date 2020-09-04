Соловьёв высказался о перехваченных Минском переговорах по делу Навального

https://static.news.ru/photo/a23be46a-ef79-11ea-bb8e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обнародованную запись переговоров якобы между Германией и Польшей об отравлении блогера Алексея Навального.

Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем, — написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что высказался «вежливо».

Оппозиционному политику стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Уже более двух недель он находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ. Близкие Навального заявили, что не доверяют выводам российских врачей, и настояли на переводе его в европейскую клинику.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Спустя два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок».

4 сентября в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов обнародовали запись якобы переговоров двух чиновников из Польши и Германии. Разговор представителей двух стран был перехвачен белорусскими спецслужбами.

Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение «отравления» Навального не так важно. По его словам, в условиях войны хороши любые методы. В свою очередь, представитель Варшавы, говоря о ситуации в Белоруссии, называет Лукашенко «крепким орешком», а силовиков — профессиональными и организованными, писал NEWS.ru.