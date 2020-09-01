Соловьёв указал на подозрительное затишье с Навальным

https://static.news.ru/photo/453d976e-ec4e-11ea-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв заметил, что новости о состоянии оппозиционера Алексея Навального перестали появляться. Это затишье заставило его задуматься о том, куда исчезли сторонники политика.

Но совокупно вопросов всё больше и больше. А главный вопрос: вообще, где Навальный? Какое его состояние, что с ним? Заметьте, как вдруг все замолчали, — отметил журналист в интервью «Царьграду».

Соловьёв удивлён, почему «граждане-оппозиционеры» сначала бились в истерике, требуя отчёта от российских врачей каждый час о состоянии Навального, а с немцами ведут себя как-то тише воды, ниже травы. По его словам, эта ситуация уникальна.

Видимо, нельзя кусать руку дающую. Понятно, что донатами никого не обманешь. Понимаем, кто реальные спонсоры этих людей, — заметил телеведущий.

Соловьёв пожелал Навальному скорейшего выздоровления. Он признал, что политику действительно было плохо. При этом некоторые люди пытаются спекулировать на теме его здоровья.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Диагноз «отравление» поставили Навальному врачи из берлинской клиники Charité. Согласно их заключению, блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ, которая применяется как в лекарствах, так и в сильнейших нервно-паралитических ядах. Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным.

Ранее NEWS.ru писал, что врач Александр Мясников выразил сомнение, что диагноз об отравлении Навального ставил врач. Дело в том, что специалист никогда не напишет «отравление», в диагнозе будет значиться как минимум «больной интоксицирован».