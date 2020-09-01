«Я тебя найму!»: Соловьёв резко ответил Ефремову на хамство в суде

https://static.news.ru/photo/6e7f3c42-ec6a-11ea-8140-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя поведение Михаила Ефремова и его адвокатов в зале суда, заявил, что сторона защиты «устраивает беспредел».

Ранее Ефремов несколько раз перешёл «на личности» во время заседания Пресненского суда Москвы, где рассматривалось это скандальное дело. Актёр назвал Александра Добровинского «Добросвинским».

Эта конченая тварь время не может найти, чтобы семье убитого им человека доказать свою невиновность. Я оплачу твой съёмочный день! Чтобы ты подавился деньгами и показал то, о чём тебя просит суд. Я дам тебе своих денег, я тебя найму! — обратился журналист к Ефремову в эфире авторского шоу.

По словам Соловьёва, по этому делу видно, как легко в России уйти от ответственности. Он обсудил эту ситуацию с адвокатом Александром Добровинским, который представляет интересы потерпевшей стороны. Юрист подчеркнул, что «цинизм Ефремова зашкаливает», передаёт «Вечерняя Москва».

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Как писал NEWS.ru, эксперт ГУ МВД Москвы, выезжавший на аварию с участием актёра Михаила Ефремова, сообщил, что на подушке безопасности водителя в джипе артиста нашли следы его крови. Такие показания он дал в Пресненском суде, где продолжаются слушания по делу о смертельном ДТП.