Соловьёв рассказал, что будет с карьерой критикующей Россию Бортич

https://static.news.ru/photo/44d18362-8b22-11eb-befa-96000091f725_660.jpg Александра Бортич Фото: bortich/instagram.com

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв посоветовал актрисе Александре Бортич не волноваться насчёт своих гонораров и карьерного будущего в России. Он заявил, что в отличие от США и европейских стран, здесь артисту ничего не угрожает за инакомыслие и оппозиционность.

По мнению журналиста, у актрисы «даже ценник не упадёт за день съёмок», несмотря на критику нынешних политических реалий страны.

Вы очень милая, замечательная актриса. Вы же не в Америке, Сашенька. За политические взгляды вас не лишат работы. Вы можете и дальше радостно гадить на Россию, — сказал репортёр в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Он также посмеялся над словами Бортич об успешном муже Евгении Савельеве, ранее работавшем в администрации президента. Журналист напомнил, что тестем актрисы является крупный уральский предприниматель Валерий Савельев, который почти наверняка способствовал успеху сына.

Не без иронии телеведущий отметил, что супруг кинозвезды — «просто талантливый парень, который работал в администрации президента, а потом всё осознал». И поэтому, считает репортёр, его жена — настоящий либерал, который «не может остаться в стороне, у неё сердце трепетное бьётся, и она всё бросает, включая ребёнка, и <...> летит принять участие в митинге».

При этом Соловьёв намекнул на лукавство Бортич, отметив, что после протестов та возвращается «в прекрасное, сытое, уютное болото, защищённое денежным и административным ресурсом».

Ранее Бортич в интервью журналисту Юрию Дудю рассказала об участии в несанкционированных властями протестных акциях. Однако она не стала отвечать на вопросы о том, как это сочетается с положением её семьи. После этого, как писал NEWS.ru, некоторые радикально настроенные интернет-пользователи посоветовали актрисе уехать из страны.

В свою очередь телеведущий Дмитрий Киселёв высказал мнение, что оппозиционные высказывания Бортич в итоге могут оставить её без кинокарьеры, а журналист Алексей Норкин и вовсе заявил, что об актрисе страна узнала только благодаря режиссёру Никите Михалкову, который утверждал, что та якобы получает 200 тысяч рублей за съёмочный день. В интервью Дудю упрёки мэтра кинематографии актриса отвергла.