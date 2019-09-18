https://static.news.ru/photo/8cb5718c-da18-11e9-8101-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал общественный резонанс, возникший вокруг дела актёра Павла Устинова, осуждённого на три с половиной года за нападение на сотрудника Росгвардии во время несанкционированной акции 3 сентября.

Журналист подчеркнул, что многие известные личности и либеральные СМИ пытаются «хайпить» на происходящем. Они, по мнению Соловьёва, стараются не только дискредитировать, но и надавить на судебную систему России.

При этом, отмечает журналист, нужно заниматься изучением материалов уголовного дела.

Мы увидели только ряд видеодокументов, но мне это не даёт полной картины происходящего. В отличие от моих коллег, у которых, судя по всему, кристальный шар, в который они всё видят, — приводит слова Соловьёва портал « ПолитЭксперт ».

Также телеведущий отметил необходимость наличия в стране «диктатуры закона». Соловьёв говорит, что все «сочувствующие» Устинову пытаются «казаться своими», не предлагая реальной помощи задержанному.

Как ранее писал News.ru, решение суда по делу актера и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники.

Кроме того, на Старой площади в центре столицы 18 сентября начались одиночные пикеты в поддержку артиста.

Также, как стало известно, в администрации президента считают, что приговор актёру был вынесен неверно и дело должно быть пересмотрено.