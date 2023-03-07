Соловьев раскритиковал поставляемые в зону СВО пикапы УАЗ «Патриот» Телеведущий Соловьев раскритиковал пикапы УАЗ «Патриот» из-за слишком высокой цены

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Автомобиль УАЗ Патриот на параде войсковых частей

Цены на пикапы УАЗ «Патриот», которые поставляются в зону специальной военной операции на Украине, слишком высокие, заявил телеведущий Владимир Соловьев. Журналист отметил, что стоимость пикапов не соответствует их качеству, а обслуживание при этом также обходится слишком дорого, сообщает ИА SM.News.

Что такая дорогая? На миллиардеров рассчитана, что ли? Ее обслуживать, с ума можно сойти. Ребята, ну, имейте совесть. Просто скажу по-человечески: сейчас на передовой ваших машин много, но те деньги, которые вы берете, то качество, которое вы предоставляете, надо сразу брать много таких машин, — пояснил Соловьев.

По словам телеведущего, часть пикапов будет постоянно находиться в ремонте. Соловьев призвал владельцев завода пообщаться с участниками СВО, чтобы убедиться в несоответствии цены и качества машин. Он также отметил, что готов помочь производству в случае необходимости, чтобы заводчане делали «прекрасные, правильные машины».

Делайте, пожалуйста, хорошо! Если кто-то недоволен тем, что я говорю, поехали со мной в командировку. Я вам просто реально все покажу, — заключил телеведущий.

Ранее Соловьев назвал связь, работу артиллерии и нехватку спутников главными проблемами российской армии. По мнению Соловьева, российским войскам нужно больше применять высокоточное оружие и наращивать спутниковую группировку.