Соловьев назвал три проблемы российской армии Телеведущий Соловьев назвал главными проблемами ВС РФ связь, артиллерию и дефицит спутников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что главными проблемами российской армии являются связь, работа артиллерии и нехватка спутников. Журналист поделился своим мнением о вопросах, которые требуют проработки, после посещения зоны проведения спецоперации, передает ИА SM.News. По мнению Соловьева, российским войскам нужно больше применять высокоточное оружие и наращивать спутниковую группировку. А проблему связи телеведущий назвал классической для отечественной армии.

Я думаю, чего нам реально не хватает, и это самая большая проблема, как говорят в войсках, – это связь. Вот связь это классическая проблема советской армии, и, не понимаю почему до сих пор, российской армии. <...> Ну и конечно наращивание спутниковой группировки, потому что надо видеть вдаль. Это странная ситуация, когда наша артиллерия может покрыть дистанцию, но мы не можем увидеть на ту дистанцию, которую может покрыть артиллерия. То есть так быть не должно, - сказал Соловьев.

Ранее Соловьев призвал разрешить солдатам-срочникам принимать участие в спецоперации на Украине. Ведущий указал, что многие молодые люди сами хотят присоединиться к бойцам в зоне СВО. В связи с этим Соловьев обратился к Госдуме, призвав рассмотреть соответствующую инициативу.

Президент РФ Владимир Путин 11 января заявил, что все проблемы, связанные с обеспечением частей, участвующих в СВО, будут решены. Глава государства подчеркнул, что уровень обороноспособности страны будет повышаться. Вместе с тем власти будут реализовывать социально значимые проекты.