Соловьев назвал условие восстановления мира на Земле Журналист Соловьев: мир на Земле установится после изобретения нового оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственным условием установления долгосрочного мира на Земле может стать появление нового типа оружия, уверен телеведущий и журналист Владимир Соловьев. Он считает, что ядерное вооружение уже не является фактором сдерживания, а «оглушительная победа» не сможет обеспечить безопасность на долгий период, пишет ИА SM.News.

Нужно появление нового типа оружия. Ясно, что ядерное оружие больше не является фактором сдерживания. Ни одна оглушительная победа не приводила к долгому миру. На протяжении тысячелетий. Но появление нового оружия — привело, — пояснил Соловьев.

По словам журналиста, основанное на новых принципах сверхмощное оружие обеспечит гарантии безопасности во всем мире. Соловьев напомнил, что ядерное оружие было представлено на момент окончания Второй мировой войны. По его мнению, именно его появление позволило избегать масштабных войн. На тот момент оно стало сдерживающим фактором, но сейчас не может выполнять эту функцию, заключил телеведущий.

Политолог Яков Кедми ранее заявил, что Россия имеет полное право жить без ощущения угроз и требовать реальных и соблюдаемых гарантий безопасности от Запада. По его словам, таким условием является отвод войск НАТО от границ РФ.