Солист группы «АукцЫон» рассказал о съёмках в «Улицах разбитых фонарей» Солист группы «АукцЫон» Рогожин рассказал о съёмках в «Улицах разбитых фонарей»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин снялся в сериале «Улицы разбитых фонарей» во дворе собственного дома и со своей же машиной в кадре, рассказал артист в интервью «МК в Питере». Певец сыграл в серии «Макароны по-скотски» по приглашению режиссёра Кирилла Капицы, он исполнил роль бандита.

Мы снимали в центре, в том числе во дворе моего дома в Басковом переулке. И машина моя в кадр попала. По сюжету мой герой убивает в квартире двух бандитов, а потом спускается и во дворе убивает их подельника, который мыл машину. Актер, игравший подельника, мыл мою машину. С ней интересно вышло. У меня тогда иномарка была, и Капица говорит: «Отлично, ещё и денег получишь», — сказал Рогожин.

Заслуженный артист России объяснил, что актёрам платили «за амортизацию», если они использовали для съёмок что-то своё: костюмы или, например, машины.

В прошлом году актёров сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева и Анастасию Мельникову наградил медалями глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ведомстве сообщили, что артисты воплотили на экране образы честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска. В этой связи они стали почётными гостями на встрече в честь Дня сотрудников уголовного розыска.