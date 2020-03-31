https://static.news.ru/photo/df25700c-7351-11ea-bd09-fa163e074e61_660.jpg Фото: ksmrus_official/instagram.com

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 135 тыс. человек с 1 апреля. Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова считает, что из-за пандемии коронавируса призыв стоило бы перенести на более поздний срок.

Осенью часто были пневмонии в казармах из-за большой скученности. Я не знаю, как они сейчас будут соблюдать дистанцию в полтора метра, — рассказала в эфире НСН Кузнецова.

Правозащитница сообщила, что отложенный призыв тоже чреват последствиями, так как пока не придут новые призывники, нельзя будет демобилизовать прошлогодних.

Как писал NEWS.ru, на время весеннего призыва российские пункты сбора призывников привели в соответствие с требованиями профилактики COVID-19. Они оборудованы специальными постами контроля состояния здоровья призывников, которые пойдут в армию этой весной. Все призывники, ожидающие отправки в части, будут находиться в отдельных помещениях с полным запретом на контакты с другими группами. При этом юноши, у которых выявят симптомы COVID-19, сразу же станут объектом заботы медиков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что призывная кампания пройдёт в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля. Он также сообщил, что в ведомстве создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в армии.