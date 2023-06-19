Сокурова выписали из больницы после операции на сердце

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Режиссер Александр Сокуров

Режиссер Александр Сокуров выписан из больницы Санкт-Петербурга, где ему проводили плановую операцию на сердце, заявила NEWS.ru его представитель Маргарита Афонина. По ее словам, Сокуров чувствует себя хорошо.

Его выписали. Чувствует себя хорошо, — сказала Афонина.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что Сокуров был доставлен в реанимацию из-за проблем с сердцем. Афонина подтвердила госпитализацию 72-летнего режиссера и рассказала, что Сокурову предстоит не экстренная, а плановая операция на сердце. С режиссером все в порядке, он чувствует себя хорошо.

В мае Сокуров заявлял, что давление на культуру в современной России сильнее, чем в советский период. Комментируя арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, он заявлял, что всякое судебное преследование за художественное творчество недопустимо. Обе женщины находятся в СИЗО из-за спектакля «Финист — Ясный сокол», который рассказывает о женщинах, связавших свою жизнь с представителями радикального исламизма.