Собянин заявил о снижении преступности в пандемию

https://static.news.ru/photo/7608d722-f028-11ea-bcaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За время пандемии коронавируса число серьёзных преступлений значительно снизилось. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, уровень серьёзных преступлений снизился почти на 40%. Однако при этом во время пандемии был зафиксирован всплеск мошенничества.

Что касается преступности, за этот период она не выросла, а упала по таким самым тяжёлым преступлениям, как разбой, кража машин, убийства, — сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Собянин отметил, что доля миграционной преступности с начала пандемии почти не выросла.

Единственный всплеск преступности, это был в области мошенничества. Здесь ребята порезвились, — заявил градоначальник.

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