Собянин заявил, что 60% москвичей имеют коллективный иммунитет к COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4a24c2e-c819-11ea-b8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обладателями коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве являются уже 60% жителей, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, такой же показатель фиксируется и в Нью-Йорки. Сравнение российского и американского городов он считает оправданным.

При этом у них процесс прошёл за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца, — отметил Собянин в комментарии для РИА Новости.

Нью-Йорк стал центром эпидемии COVID-19 в Соединённых Штатах. В худшие дни медики сообщали о смерти более 700 человек в сутки, свыше трёх тысяч попадали в больницы. Всего там, по данным на 16 июля, зарегистрировано 18 754 летальных исходов, а порядка 4,6 тысячи смертей нуждаются в дополнительной проверке. В Москве к 17 июля сообщается о 4271 жертве коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что число заражений коронавирусом в России в ближайшей перспективе продолжит снижаться. Вместе с тем, отметил он, это не повод расслабляться. Он призвал россиян внимательнее относиться к своему состоянию и здоровью близких.

По состоянию на 17 июля в РФ официально зарегистрировано 759,2 тысячи случаев инфицирования COVID-19, из них 6,4 тысячи — за минувшие сутки. В общей сложности 12,1 тысячи россиян стали жертвами коронавируса, около 539,4 тысячи пациентов выздоровели. Сейчас число заболевших составляет 207,7 тысячи человек.