Собянин рассказал о финансировании Новой Москвы

https://static.news.ru/photo/1d6d6ae8-be8b-11ea-87f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за восемь лет на развитие Новой Москвы было потрачено примерно 300 млрд рублей. Ещё 1,2 трлн рублей вложили предприниматели.

Эти деньги потратили на социальную инфраструктуру. По словам градоначальника, на них построили десятки школ, больниц, поликлиник и детских садов, а также восемь станций метро и больше 200 км дорог.

Город затратил за эти годы около 300 миллиардов рублей, это гигантская сумма, но бизнес вложил ещё больше — 1 триллион 200 миллиардов, — сказал он в эфире «России 1».

Всего за это время создали 250 тысяч рабочих мест на территории Новой Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что примерно 30% жилья в Новой Москве обладают низкой ликвидностью. Обычно подобное жильё находится на первых двух этажах, из окон открывается вид на промышленные зоны и наблюдаются другие неприятные для проживания факторы. Также важную роль играет количество комнат, потому как, например, в массовом сегменте «однушки» и «двушки» раскупаются ещё на стадии строительства, а многокомнатные квартиры часто продаются уже посла ввода дома в эксплуатацию.