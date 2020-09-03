В Москве открылась автодорога Марьино — Саларьево

https://static.news.ru/photo/eb6afdba-ee16-11ea-ac8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл две новые автодороги в Троицком и Новомосковском административных округах.

Он подчеркнул, что дорожное строительство играет одну из важнейших ролей в деятельности правительства Москвы. В этом году запланировано строительство свыше 90 км дорог, 21 искусственного сооружения и 20 пешеходных переходов.

Сегодня строители сделали подарок ко Дню города — запускаются две магистрали — дублёры Калужского и Киевского шоссе, — цитирует «Москва 24» слова градоначальника.

По его словам, в этом году будет построено 90 км дорог, несмотря на пандемию. Он подчеркнул, что строители сделали выезд из Коммунарки на МКАД и дорогу Марьино — Саларьево. Протяжённость дороги составила 13,6 км. Она проходит от улицы Адмирала Корнилова до автодороги М3 — Середнево — Марьино — Десна. В ее составе есть мост длиной 140 метров, а также кольцевое пересечение с автодорогой М3 —Сосенки — Ямонтово.

Как ранее писал NEWS.ru, Собянин подписал постановление, по которому пассажиры смогут пересаживаться бесплатно ещё на восьми станциях столичного метро и МЦД. Теперь при проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет бесплатно пересесть на станции метро «Молодёжная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская». При этом при проезде с любых станций метро и МЦК можно будет бесплатно пересесть на станции Рабочий Посёлок (МЦД-1), Красный Строитель и Бутово (МЦД-2). Также сделать бесплатную пересадку можно между станциями МЦД Москва — Рижская (Рижский вокзал) и «Рижская».