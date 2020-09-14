Число туристов в Москве выросло до миллиона за месяц

https://static.news.ru/photo/f7f875b6-f69b-11ea-b14f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число людей, которые приезжают в Москву в качестве туристов, выросло до одного миллиона за месяц. И это несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Данную информацию огласил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города сообщил о росте числа туристов на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Несмотря на известные ограничения, психологический взгляд на то, что ситуация сложная, неустойчивая, количество туристов выросло до миллиона человек в месяц. И это даже не деловые поездки, а именно туризм, — цитирует Собянина РИА Новости.

Мэр отметил, что указанные показатели в два раза меньше зафиксированных в 2019 году.

Как ранее передавал NEWS.ru, Москва готова к любым негативным сценариям развития коронавируса, в столице есть все необходимые лекарства и технологии, заявил Собянин.

Мэр столицы отметил, что в городе свободны примерно 60% коек для пациентов с коронавирусом. Этот показатель контролируется вместе с Минздравом. Кроме того, по словам градоначальника, на испытания вакцины от COVID-19 в Москве записались на 10 тысяч человек больше, чем необходимо.