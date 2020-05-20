Собчак ошарашена похоронной инициативой Петербурга

https://static.news.ru/photo/88330890-9a1b-11ea-88ac-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Собчак удивилась изменениям в похоронных правилах Санкт-Петербурга, которые введены главным санитарным врачом города Натальей Башкетовой из-за коронавируса. Согласно предписанию, умерших петербуржцев разрешено хоронить только в закрытых гробах.
Кроме того, родственники не имеют возможности проститься с покойным вне зависимости от того, от чего он умер.
Чисто чума, — цитирует «Царьград» комментарий Собчак.
Телеведущая добавила, что пришло время называть вещи своими именами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Курска показал, как хоронят заражённых коронавирусом. Александр Исаков, у которого скончалась бабушка, пожаловался, что родственникам не дают проститься с умершими перед похоронами. По его словам, людей закапывают «бульдозером без родственников за высоким забором, кощунственным образом».