Собчак ошарашена похоронной инициативой Петербурга

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Пищевые добавки с маркировкой «Е» в продуктах не несут опасности для потребителя. Такое мнение высказал руководитель центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем РАН Дмитрий Гордеев.

Он призвал не бояться наличия таких ингредиентов в составе продуктов, так как их дозировки не в состоянии нанести вред здоровью. Они имеются в составе тех продуктов, которые протестированы в ЕС,...