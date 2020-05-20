Общество

Собчак ошарашена похоронной инициативой Петербурга

00:55, 20 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак удивилась изменениям в похоронных правилах Санкт-Петербурга, которые введены главным санитарным врачом города Натальей Башкетовой из-за коронавируса. Согласно предписанию, умерших петербуржцев разрешено хоронить только в закрытых гробах.

Кроме того, родственники не имеют возможности проститься с покойным вне зависимости от того, от чего он умер.

Чисто чума, — цитирует «Царьград» комментарий Собчак.

Телеведущая добавила, что пришло время называть вещи своими именами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Курска показал, как хоронят заражённых коронавирусом. Александр Исаков, у которого скончалась бабушка, пожаловался, что родственникам не дают проститься с умершими перед похоронами. По его словам, людей закапывают «бульдозером без родственников за высоким забором, кощунственным образом».

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