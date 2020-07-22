Собчак грозят штраф и обязательные работы из-за пикетов по делу Сафронова

https://static.news.ru/photo/bb8e3bd4-cc38-11ea-921b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22 июня в полиции на Ксению Собчак составили протокол об административном правонарушении из-за выхода её к собравшимся на пикет в поддержку Ивана Сафронова. Ей грозит наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Сегодня в полиции был составлен административный протокол об участии в несанкционированной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП)​ в отношении Собчак, которую задержали во время одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова. Это произошло в моём присутствии. Вину в данном правонарушении Собчак не признает, — сказал ТАСС её адвокат Анри Цискаришвили.

7 июля на Лубянке, у здания ФСБ, прошла акция в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советника главы Роскосмоса, Ивана Сафронова. В ней участвовали журналисты известных российских изданий. Почти всех их задержали. Люди пришли стоять в пикетах (их проведение не требует никаких согласований с властями), однако их отправляли в автозак, некоторые даже не успели развернуть принесённый плакат.

Собчак пришла на акцию без плакатов, но в футболке с надписью в поддержку Сафронова. По её словам, она хотела записать здесь подводку к своей программе на YouTube. Экс-телеведущую задержали, едва она появилась на площади. Собчак отпустили через несколько часов с обязательством явиться 22 июля для составления протокола. На эту процедуру она не пришла. Документы оформили без неё. Дело будет рассматриваться в Мещанском районном суде в Москве. Дата заседания пока неизвестна.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля по подозрению в госизмене. ФСБ считает, что он работал на одну из спецслужб НАТО и передал её представителю секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. По статье о госизмене Ивану Сафронову грозит до 20 лет колонии. Его взяли под стражу на два месяца.