Россияне разбирают собак из приюта на время карантина, чтобы иметь возможность выходить из дома на прогулки. При этом специалисты советуют не переусердствовать с выгулом четвероногих и подчёркивают, что длительное пребывание собаки дома вместе с хозяином вовсе не вызывает у животного стресс.

Из-за распространения COVID-19 мэр Сергей Собянин ввёл с 30 марта жёсткие ограничения на передвижение по Москве. Власти города не рекомендуют горожанам покидать жилища без особой причины. Выходить из дома можно только для того, чтобы сходить на работу, купить продукты, вынести мусор, обратиться за срочной медицинской помощью или погулять с животным.

Для того чтобы иметь возможность в любой момент отправиться на прогулку, россияне начали активно разбирать собак из приютов. Правда, много и тех, кто передумывает и через какое-то время отдаёт животное обратно. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил представитель Шереметьевского приюта для собак. При этом в приюте «Бирюлёво» изданию сообщили, что некоторые сразу говорят, что берут питомца на временную передержку в связи с карантином.

Но даже несмотря на то что некоторых собачек и кошечек возвращают назад, на происходящее следует посмотреть с позитивной точки зрения, считают специалисты. У многих четвероногих появится возможность найти хоть и временное, но пристанище. Кроме того, некоторые семьи могут привыкнуть к питомцу за время карантина и решить оставить его. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем специалист рекомендовал россиянам максимально снизить количество прогулок с собаками на улице или даже по возможности отказаться от этого в период карантина, чтобы минимизировать контакты с другими людьми. В особенности, если речь идёт о маленьких породах, таких как чихуахуа. Чаще всего ограничиться можно пелёнкой или специальным туалетом для четвероногих. Что касается игр с животными — в большинстве случаев для этого не требуется большого пространства, отмечает эксперт.

Если раньше с собакой гулял самый ответственный и спортивный в семье, то сейчас все выстраиваются в очередь, чтобы отправиться на прогулку. Многие даже гуляют с соседскими животными. В Италии стоимость собак выросла в три раза. Во многих странах из приютов разобрали всех четвероногих. Однако мы призываем минимизировать выгул собак и производить его по необходимости ранним утром или поздним вечером, чтобы минимизировать контакт с другими людьми. Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза

Президент Союза кинологических организаций России опроверг опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что животные могут испытывать стресс и тревогу из-за самоизоляции хозяина. Он пояснил, что собака, которая имеет постоянный контакт с человеком, чувствует только радость и счастье.

Для собаки хозяин является богом. Она готова сделать всё ради него и даже отдать жизнь, если потребуется. И тот факт, что на карантине человек находится постоянно рядом, делает животное счастливым. Кроме того, собаки из приюта как раз-таки привыкли к тому, что рядом постоянно кто-то находится, — сказал Уражевский.

Зоолог Евгений Абизов в разговоре с NEWS.ru также заявил, что животные чувствуют себя спокойно рядом с хозяином. В одиночестве собаки обычно тоскуют, а кошки относятся к этому более «философски», пояснил специалист.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Стресс животные могут начать испытывать, когда хозяин после карантина выйдет на работу. Однако, как пояснил Уражевский, собаки обладают интеллектом пяти-шестилетнего ребёнка и осознают, что человек не может постоянно находиться дома.

Между тем владельцам собак освободившееся на карантине время специалист рекомендует провести с пользой — потратить его на дрессировку четвероногого, а также научить обращаться с животным ребёнка.