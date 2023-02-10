Собачников могут обязать собирать экскременты питомцев в бумажные пакеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское экологическое сообщество предложило обязать владельцев собак использовать бумажные пакеты вместо обычных пластиковых для сбора экскрементов своих питомцев, передает «360». В организации отметили, что бумагу от таких пакетов в дальнейшем можно будет утилизировать в техногрунт. Также в РЭО уточнили, что собаки в России могут производить до 4 млн тонн экскрементов ежегодно.

Как экологи мы не можем пройти мимо такого вопроса, связанного с уборкой мусора. С учетом изложенного просим <...> обратить внимание на данную проблему, а также проработать вопрос по организации сбора подобного вида отходов для дальнейшей их утилизации в техногрунт и использованию для этого бумажных пакетов вместо пластиковых, — призвали в организации.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев уверен, что использование бумажных пакетов для сбора собачьих экскрементов является наиболее рациональным вариантом, потому что они без проблем компостируются. По его словам, чтобы собачьи фекалии можно было эффективно утилизировать, они должны попадать в компост в бумажных пакетах размером не более 7 см в длину и ширину. В противном случае сортировочная станция их не пропустит.

Ранее при входе на природную территорию в одном из российских городов появились пакеты для собачьих экскрементов с изображением лица президента Украины Владимира Зеленского. Новость вызвала бурное обсуждение в интернете, а некоторые комментаторы призвали выпустить аналогичные пакеты с портретами президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также членов Европарламента.