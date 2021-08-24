Сняты обвинения с кота, дразнившего собак под Петербургом

Абсурдная история с обвинением кота, якобы дразнившего соседских собак и охотившегося на птиц, закончилась в Ленинградской области. Обвинявшая кота домовладелица не смогла предоставить документальных доказательств неподобающего поведения питомца по кличке Пушок, сообщает Пятый канал.

Всё началось с того, что местная жительница Наталья Моторина написала жалобу в администрацию на соседского кота, который якобы нагло дразнит её собак, а ещё заходит к ней во двор и ловит птиц. Чиновники к жалобе отнеслись серьёзно, хозяину животного пригрозили штрафом.

Для представителей администрации не впервой разбирать споры соседей из-за домашних животных. В прошлом году чиновникам пришлось рассматривать жалобу на куриц, которые зашли на соседский участок. Они, как и кот Пушок, нарушили закон Ленинградской области о содержании животных.

Хозяин кота Евгений Попов считает, что на самом деле соседка таким образом отомстила ему: дело в том, что он первый написал на неё жалобу, когда женщина поселилась в деревне и завела целую ферму животных. В частности, речь идёт о семи собаках, которых держит Наталья Моторина, и которые воем и лаем не дают соседям спать по ночам.

Поле снятия с кота обвинений перед чиновниками администрации встала другая задача: как помирить соседей и не довести конфликт между ними до более острой стадии.

Ранее жительница Бегуницкого сельского поселения Ленинградской области Наталья Моторина пожаловалась местным властям на соседского кота Пушка, который дразнит её собак. Женщина попросила принять меры по отношению к соседу Евгению Попову из-за кота, который около 23:00 сидел у её забора, дразнил собак и периодически ходил на её участок охотиться на птиц.