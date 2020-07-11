Снова жарко будет в субботу в Москве

Жаркая погода и переменная облачность ожидают москвичей и гостей столицы в субботу, 11 июля, сообщает Гидрометцентр.
Днём воздух прогреется до 27–29 градусов тепла,
Самым холодным за всю историю наблюдений в Москве 11 июня было в 1902 году, тогда в столице температура не поднималась выше 6 градусов тепла. А экстремально жарким этот день стал в 1996 году — более 35 градусов,
Как писал NEWS.ru ранее, июльские ночи в Московском регионе тоже будут тёплыми, как на юге, но в этот раз жаркий период будет недолгим, к четвергу, 16 июля, в Москве станет прохладнее, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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