«Снизить цены на акциз»: назван способ сократить рынок поддельного алкоголя

Сократить рынок поддельного алкоголя можно через снижение стоимости акциза, сообщил кандидат экономических наук, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский АБН. При этом контрафактное спиртное отсутствует в легальной торговле, заверил он, а в половине населённых пунктов России торговых точек с нужной лицензией нет.

Подделывают чаще всего крепкие напитки, отметил эксперт.

С уверенностью могу заявить, что в легальной розничной торговле, которая оформила лицензию для реализацию алкоголя, контрафакта не продают. Каналами сбыта «левой» продукции выступают интернет и так называемые одиночные магазины «24 часа». <...> Чтобы сократить объём нелегального рынка, нужно прежде всего снизить цены на акциз. Если сравнить цены на алкоголь в РФ и за рубежом, мы увидим, что в тех же Европе и США дороже только крепкие напитки, остальные сегменты рынка сильно уступают нашим в цене, — сказал Черниговский.

Ещё один способ побороть подпольную продажу спиртного — повышение реального уровня доходов населения, добавил он. А уменьшая количество алкомаркетов, власти только провоцируют возникновение подпольных производителей.

Также Черниговский выступил против маркировки алкоголя, кроме пива и пивных напитков, «Честным знаком». Он считает это неэффективным и избыточным.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России начнётся эксперимент по маркировке кормов для домашних животных. Кроме того, распространить маркировку предлагается на вино и другой алкоголь. Пока речь идёт о добровольном порядке, но, как показывает практика, по завершении эксперимента маркировка продукции становится обязательной.