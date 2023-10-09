Снеки и лапшу из сверчков представили на выставке в Сочи

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Снеки, лапшу, шоколад, печенье, специи из сверчков презентовали на Международном форуме инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood 2023 в Сочи, передает РИА Новости. Новатором стала компания «Росэнерджи», которая заказывает сырье в Китае.

Из сверчков изготавливают муку. В изделия добавляют порошок витграсса, который богат белком, минералами и витаминам. Его получают из молодых побегов пророщенной пшеницы. Представитель компании отметил, что такие добавки можно использовать для того, чтобы разнообразить рацион.

На предыдущем форуме Innofood вице-премьер Денис Мантуров призвал отечественных производителей заниматься созданием альтернативных продуктов питания, в основе которых лежит растительный белок. Он предложил потребителям менять ментальность и привыкать в будущем к альтернативному мясу и отметил, что сам уже его пробовал. Мантуров отметил, что пока россияне с осторожностью относятся к замене животного белка растительным сырьем.

Ранее одна из новосибирских компаний заявила о планах запустить серийное производство высокобелковой муки и кормов из сверчков. Продукт может выйти на рынок уже в 2025 году.