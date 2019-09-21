https://static.news.ru/photo/e11dfc56-dd30-11e9-879c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В некоторых подмосковных районах днём 22 сентября были замечены осадки в виде дождя со снегом и градом.

В основном они наблюдались на северо-западе области. Наиболее обильными осадки оказались в Клину. Там дождь сначала превратился в снег, а потом начался град, передаёт РИА Новости .

Синоптики предупреждали жителей столичного региона об ухудшении погоды. Гидрометцентр объявил об «оранжевом» уровне опасности в Москве из-за скандинавского циклона. Он принёс свойственное для октября похолодание и осадки.

Ранее в московских аэропортах заявили о готовности к ухудшению погоды. При необходимости на аэродромы будет выведена уборочная техника, писал News.ru.