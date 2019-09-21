https://static.news.ru/photo/b1e3589e-dd19-11e9-9529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Воздушные гавани столицы, несмотря на плохую погоду, работают в штатном режиме. Длительных задержек, связанных с метеоусловиями, нет, сообщили в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

Представители аэропортов заявили о готовности к ухудшению погоды.

При необходимости на аэродромы будет выведена уборочная техника. Наземные службы имеют достаточный запас реагентов для борьбы с обледенением. При ухудшении метеоусловий самолёты перед вылетом будут обрабатываться противообледенительной жидкостью, — цитирует « Интерфакс » сообщение авиадиспетческих служб.

Ранее News.ru писал, что согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», почти 30 авиарейсов отменены или задержаны в Москве 22 сентября. При этом синоптики рассказали, что циклон из Скандинавии принёс в столичный регион свойственное для октября похолодание и обильные осадки. Возможны мокрый снег и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.