https://static.news.ru/photo/3952a422-dcf4-11e9-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Циклон из Скандинавии принёс в Московский регион свойственное для октября похолодание и обильные осадки.

По данным Гидрометцентра , в воскресенье, 22 сентября, температура воздуха не прогреется выше 5–7 градусов тепла. Возможны мокрый снег и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до 1–3 градусов, в Московской области похолодает до 0 градусов.

На следующей неделе дожди прекратятся, но особого тепла ждать не стоит.

Ранее News.ru писал о том, что резкие перепады температуры воздуха и скачки давления, вызванные обширной тропосферной ложбиной, распространившейся из Арктики на территорию Европейской России, станут причиной проблем со здоровьем россиян.