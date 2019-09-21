Циклон из Скандинавии принёс в Московский регион свойственное для октября похолодание и обильные осадки.
По данным
В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до 1–3 градусов, в Московской области похолодает до 0 градусов.
На следующей неделе дожди прекратятся, но особого тепла ждать не стоит.
Ранее News.ru писал о том, что резкие перепады температуры воздуха и скачки давления, вызванные обширной тропосферной ложбиной, распространившейся из Арктики на территорию Европейской России, станут причиной проблем со здоровьем россиян.