https://static.news.ru/photo/ac1fcd40-dd08-11e9-a24d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пять рейсов отменены и 24 задержаны в аэропортах Москвы в воскресенье, 22 сентября, из-за плохой погоды, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:44 мск три рейса задержано и один отменён во Внуково, 16 задержано и четыре отменено в Домодедово, пять задержано в Шереметьево.

В воскресенье, 22 сентября, температура воздуха не прогреется выше 5–7 градусов тепла. Возможны мокрый снег и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Как ранее писал News.ru, циклон из Скандинавии принёс в Московский регион свойственное для октября похолодание и обильные осадки.