СМИ: в машине с Ефремовым была известная актриса

https://static.news.ru/photo/55482286-aaf0-11ea-8459-fa163e074e61_660.jpg Дарья Белоусова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов мог быть не один в своём автомобиле во время смертельного ДТП в Москве. Стало известно, что актриса Дарья Белоусова вызвала на место аварии друзей Ефремова.

Также артиста задержали дома у женщины, куда он приехал после всех процедур в полиции. По словам соседей, Ефремов часто появлялся у Белоусовой.

Как сообщает KP.RU , Дарья была на месте ДТП — её засняли операторы шоу «Прямой эфир». В соцсетях пришли к выводу, что женщина находилась в автомобиле с Ефремовым. Однако ранее сообщалось, что актёр был в машине один.

Автомобиль Ефремова въехал в фургон на большой скорости. Он находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. Захаров скончался в больнице.

Как ранее писал NEWS.ru, мать водителя из Рязани Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием актёра Михаила Ефремова в центры Москвы, по-прежнему не знает о том, что случилось с её сыном.