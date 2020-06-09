СМИ: в машине с Ефремовым была известная актриса

Актёр Михаил Ефремов мог быть не один в своём автомобиле во время смертельного ДТП в Москве. Стало известно, что актриса Дарья Белоусова вызвала на место аварии друзей Ефремова.
Также артиста задержали дома у женщины, куда он приехал после всех процедур в полиции. По словам соседей, Ефремов часто появлялся у Белоусовой.
Как сообщает
Автомобиль Ефремова въехал в фургон на большой скорости. Он находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. Захаров скончался в больнице.
Как ранее писал NEWS.ru, мать водителя из Рязани Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием актёра Михаила Ефремова в центры Москвы, по-прежнему не знает о том, что случилось с её сыном.
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