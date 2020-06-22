СМИ узнали о судьбе семьи из Оренбуржья после скандального возврата детей

https://static.news.ru/photo/0c683238-b462-11ea-9ea7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nitzschke/imagebroker.com/Global Look press

Власти не имеют новых претензий к семье из Оренбургской области, у которой в мае силой изъяли четверых детей. Как рассказала журналистам замминистра региональной и информационной политики региона Инна Аверкова, в настоящее время не стоит вопрос об ограничении взрослых в родительских правах. Администрация Самарского района, в котором проживает многодетная семья, получила рекомендации об отмене соответствующего распоряжения.

Многодетный отец Николай Саморока тоже прокомментировал текущее положение дел. Он сказал, что ситуация в целом наладилась. Местный отдел образования попросил родителей заполнить документы, согласно которым дети вскоре отправятся в школу. Это также необходимо для воссоединения семьи.

В данный момент взрослые заняты ремонтом аварийного жилья, из-за которого детей и забирали из семьи. Кроме того, им предложили встать на получение социального обслуживания.

Региональный омбудсмен Анжелика Линькова сообщила, что с многодетными родителями поддерживается регулярный контакт.

Они будут делать всё, что необходимо, — приводит её слова Life.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время прокуратура Оренбургской области проводит проверку после информации об изъятии детей из многодетной семьи в посёлке Тюльпанный. Прокурор должен будет дать оценку действиям представителей органов опеки и сотрудников полиции, которые участвовали в изъятии детей. Кроме того, будут изучены все детали произошедшего, поведение родителей, образ жизни семьи, её социальное положение и жилищные условия.

После нашумевшей истории глава Домбаровского района Оренбургской области Валерий Швиндт написал заявление об увольнении по собственному желанию. В правительстве региона подчеркнули, что на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Швиндт показал «полное невладение темой».