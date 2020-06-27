СМИ сообщили об утечке данных учащихся и сотрудников Skyeng

https://static.news.ru/photo/0c3d2f74-b864-11ea-9596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Даркнете появилось объявление о продаже базы данных учащихся и сотрудников языковой онлайн-школы Skyeng. В файлах якобы содержатся телефоны, адреса электронной почты, идентификаторы в Skype и другая информация.

По словам основателя сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна, речь идёт о 270 тысячах записей об учениках, учителях и сотрудниках компании. Оганесян утверждает, что данные продаются за 40 тысяч рублей. Корреспондент «Коммерсанта» обзвонил нескольких человек из бесплатного «пробника» базы, сведения о них подтвердились.

Оганесян предполагает, что утечка произошла из-за открытого доступа к серверу MongoDB около трёх месяцев назад. Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско считает, что данные могли попасть в Сеть из-за взлома серверов школы либо базу вынес сотрудник.

В Skyeng «Коммерсанту» не подтвердили утечку или взлом.

Онлайн-школу основали в 2012 году выпускники МФТИ и МГТУ имени Баумана. Год спустя проектом занялся бывший директор по международному развитию компании «Яндекс» Александр Ларьяновский. У компании есть собственная платформа обучения Vimbox (виртуальный класс) и мобильные приложения.

В январе 2018 года стало известно, что Skyeng привлёк инвестиции от фондов Baring Vostok. Компания была оценена в рекордные для рынка EdTech в России $100 млн.

Ранее мессенджер Telegram признал утечку данных своих пользователей, однако заявил, что большая их часть, которая попала в Даркнет, уже не актуальна. Речь идёт о файле размером в 900 МБ, содержащем никнеймы и телефонные номера миллионов клиентов, писал NEWS.ru.