У сбежавших из ИВС в Истре были сообщники на воле

Заключённые, сбежавшие из подмосковного ИВС, имели сообщников на воле, которые помогли им организовать побег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У сбежавших были сообщники на свободе. Они помогли им организовать побег, — рассказал собеседник агентства.

По информации журналистов, сообщники вне изолятора передали зэкам инструменты, при помощи которых те открыли дверь. Также они помогли скрыться из изолятора и, возможно, из Истры: рассказали заключённым о режиме работы сотрудников ИВС и полицейских.

Сейчас точное количество сообщников беглецов устанавливает следствие, — добавил информатор.

Ранее стало известно, что заключённые, вероятнее всего, покинули Истру на ночной электричке.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. Они якобы скрутили замки и вышли через заднюю дверь режимного объекта.

Помимо Маругова силовики разыскивают обвиняемых в кражах граждан Молдавии Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетеря.

По факту случившегося СК завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий. Дежуривший во время побега сотрудник изолятора задержан, следователи считают, что именно он был инициатором побега.