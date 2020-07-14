СМИ: окружение Кадырова зарабатывает миллионы, «крышуя» бизнесменов Москвы

https://static.news.ru/photo/0a718982-c5c6-11ea-9425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Бизнесмен и работающий в посольстве Гренады дипломат Павел Кротов является подставным лицом, на которого глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов оформляют многомиллионный бизнес. Об этом говорится в расследовании «Проекта». По некоторым данным, Кротов, действуя в интересах чеченской элиты, получал доступ к активам на сотни миллионов долларов, взамен предоставляя бизнесменам услуги по «крышеванию».

В частности, Кротов помог справиться с проблемами бизнесмену из подмосковных Котельников Якову Ровнеру. У того в своё время возник конфликт с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Согласно расследованию, Кротов помог Ровнеру уладить возбуждённое в отношении него дело о мошенничестве, а взамен якобы получил его долю в бизнесе в размере 17 млрд рублей.

Собеседники «Проекта» рассказали, что на то, с кем вести дела, Кротову указывает депутат Делимханов. Он во время первой чеченской войны был водителем террориста Салмана Радуева, а затем перешёл на сторону Кадырова.

Другим человеком, который обеспечивает прочные связи бизнесменов с чеченской верхушкой, издание называет друга Кадырова — бизнесмена Руслана Байсарова.

Что бизнесмены получают от чеченских партнёров? Помимо защиты от конкурентов, в том числе и силовой, ещё и хорошие связи в Кремле, — отмечают журналисты.

По информации «Проекта», Кротов выполнял личные поручения руководства республики. Он в том числе курировал стройку резиденции Кадырова в Центорое.

Издание обнаружило, что у Кротова есть дом на Рублёвском шоссе в Москве, несколько дорогостоящих автомобилей, а также 300-метровая квартира на Фрунзенской в Москве, квартира в Париже, две квартиры в США. Совокупная стоимость его недвижимости превышает $20 млн.

Ранее, как писал NEWS.ru, Рамзан Кадыров прокомментировал заявление Службы государственной безопасности Грузии о поимке киллера, который, по данным ведомства, готовил покушение на журналиста Георгия Габуния по заказу чеченского лидера. Политик ответил, что это глупое заявление.