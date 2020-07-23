СМИ направили коллективное письмо главе Роскомнадзора

https://static.news.ru/photo/530bcf1e-cce1-11ea-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители 23 российских СМИ составили коллективное письмо. Они направили его главе Роскомнадзора Андрею Липову. В документе содержится просьба разъяснить возбуждение административных дел в отношении СМИ, которые дали ссылки в своих материалах на интернет-порталы с нецензурной бранью.

Данное письмо было подписано главным редактором телеканала «Дождь» Тихоном Дзядко, главным редактором Znak.com Дмитрием Колезевым, его коллегой из «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, главой «МБХ медиа» Вероникой Куцылло и другими.

Подобный прецедент, в частности, ранее был со Znak.com. Роскомнадзор решил составить на издание административный протокол за распространение СМИ продукции, содержащей нецензурную брань из-за ссылки на Instagram музыканта Сергея Шнурова, — пожаловались авторы портала.

Также сотрудники СМИ подчеркнули в письме, что запрет распространяется только на материал, который содержит нецензурную брань, а в самой гиперссылке её нет.

NEWS.ru писал ранее, что в ноябре 2019 года в Роскомнадзоре заявили, что журналисты несут ответственность за нецензурную брань и экстремистские материалы, размещённые по ссылке, указанной в публикации.