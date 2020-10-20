СМИ: московский прокурор попал под проверку за скандальный запрос в РАНХиГС

В отношении Никулинского межрайонного прокурора Москвы Константина Простакова начата служебная проверка. Это произошло после того, как сотрудник надзорного ведомства потребовал от ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау начать сбор данных об оппозиционно настроенных студентах и их связи с иностранными НКО.
Как
В отношении последнего проводится служебная проверка, говорит собеседник газеты, а РАНХиГС не надо предоставлять запрашиваемые сведения.
Как писал NEWS.ru, 14 октября Никулинская межрайонная прокуратура Москвы направила запрос в РАНХиГС. В нём надзорное ведомство потребовало от придерживающегося либеральных идей ректора президентской академии Владимира Мау предоставить данные на студентов, участвующих в акциях протеста и сотрудничающих с иностранными НКО. Также вуз просили отчитаться о проведении студентами «антироссийских кампаний», мероприятий по созданию «имиджа государства-агрессора» и «формированию общественного мнения о необходимости смены власти в России».
Администрация вуза в ответ на это издала приказ с поручениями исполнить требования прокуроров. Документ опубликовал профсоюз «Университетская солидарность», что вызвало большой резонанс.