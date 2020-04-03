ТАСС: генерал-полковник Арсланов уволен с поста замглавы Генштаба РФ

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Российские педагоги, которые продолжают выполнять тот же объём работы, не столкнутся с уменьшением ежемесячного дохода. Также сохранятся и очередные отпуска. Об этом сообщил замглавы Министерства просвещения России Дмитрий Глушко.

Своё заявление из-за режима самоизоляции он сделал в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на официальной странице ведомства во «ВКонтакте». Заработная плата у учителей не уменьшается, если у них не уменьшается часовая...