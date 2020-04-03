Общество

ТАСС: генерал-полковник Арсланов уволен с поста замглавы Генштаба РФ

13:40, 03 апреля 2020 36
Халил Арсланов Халил Арсланов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Генерал-полковник Халил Арсланов отстранён от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

Это произошло в связи с тем, что в данный момент он проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

После того как суд решил поместить его под стражу, Арсланов был отстранен от должности замглавы Генштаба, — передаёт агентство слова собеседника.

Сейчас бывший заместитель начальника Генштаба находится под домашним арестом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за арестованного по делу о хищениях замглавы Генштаба Вооружённых сил (ВС) Халила Арсланова вступились пять генералов. Их поручительства защита просит приобщить к делу.

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